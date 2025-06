Prevenzione degli incendi la Regione partecipa al progetto Fire-Scene

La Regione Calabria si distingue ancora una volta per il suo impegno nella prevenzione degli incendi, partecipando attivamente al progetto europeo Fire-Scene. Con il coinvolgimento di esperti del settore forestale e di un giovane ricercatore dell'Università della Calabria, l'ente si unisce a questa iniziativa internazionale dal 3 al 5 giugno 2025 in Catalogna. Il progetto, che mira a sviluppare soluzioni innovative per la sicurezza ambientale, rappresenta un passo avanti decisivo per proteggere il nostro patrimonio naturale e le comunità locali.

La Regione Calabria partecipa, con i funzionari del settore 3 della Forestazione e un dottorando del Dipartimento di fisica dell’Università della Calabria, all’Exchange and Training Meeting del progetto europeo Fire-Scene, in corso dal 3 al 5 giugno 2025 in Catalogna. Il progetto, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Prevenzione degli incendi, la Regione partecipa al progetto Fire-Scene

