Pressione alta | un aiuto potrebbe venire da 4 cibi

Uno studio si è concentrato su alcuni alimenti presenti nella nostra dispensa e sul ruolo che potrebbero avere contro l'ipertensione. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pressione alta: un aiuto potrebbe venire da 4 cibi

Meteo | Alta pressione ancora latitante, altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti - Le correnti instabili atlantiche, guidate da una depressione in Francia, porteranno nelle prossime 48 ore una significativa instabilità atmosferica, specialmente nelle regioni del Centro-Nord.

Pressione alta, perché la vitamina D aiuta ad abbassarla - Un numero crescente di studi suggerisce che l’integrazione di vitamina D potrebbe ... la pressione alta. La vitamina D è nota per i suoi molteplici benefici per la salute, dall’aiuto nella ... Segnala blitzquotidiano.it

Pressione alta e rimedi naturali per abbassarla - Se hai spesso la pressione alta, il tuo medico potrebbe già averti consigliato ... e sono fonte di minerali e fibre, per cui aiutano a ridurre i livelli della pressione in modo naturale. Secondo greenstyle.it

Pressione alta, scarti di melagrana aiutano a contrastarla: lo studio - Gli scarti di melagrana potrebbero essere degli alleati per la salute del cuore, aiutando a contrastare la pressione alta. A suggerirlo ... e dai semi di melagrana potrebbe offrire una protezione ... Scrive blitzquotidiano.it

Pressione alta: come abbassarla senza farmaci? Scopri alcuni rimedi sorprendenti