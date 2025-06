preso con 900 grammi di droga ed oltre 18 mila euro in contanti

Nel cuore di Ceccano, l'ennesimo blitz delle forze dell’ordine svela un inquietante giro di droga e denaro contante. Con 900 grammi di sostanze illegali e oltre 18 mila euro sequestrati, si evidenzia come i trafficanti orchestrino nuove strategie, anche attraverso spedizioni postali. Tuttavia, i meticolosi controlli dei Carabinieri dimostrano che nulla sfugge all’occhio attento delle forze dell’ordine, pronte a smascherare ogni colpevole. La vicenda continua a svilupparsi...

Oramai non c'è da stupirsi se la droga arriva anche via posta, ma queste spedizioni possono lasciare delle tracce a far rintracciare coloro che l'hanno spedita. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne italiano