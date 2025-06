Presidenti di Regione più graditi | Marsilio è al terzultimo posto

In un panorama politico spesso al centro delle attenzioni, il gradimento dei presidenti di Regione rivela molto sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. Secondo un sondaggio Swg per l'Ansa, Marco Marsilio si posiziona al terzultimo posto tra i presidenti italiani, con un gradimento del 35%. Ma quanto conta davvero questa percentuale nel determinare il successo della leadership regionale? È un dato che ci invita a riflettere sul rapporto tra eletti e popolazione, e ci spinge a chiedere: cosa rende un presidente amato o meno dai suoi cittadini?

