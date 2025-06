Presidente Mattarella a Rondine | migliaia di giovani in marcia per la pace

Un grande momento di speranza e dialogo si prepara a Rondine, dove il presidente Mattarella inaugurerà YouTopic Fest 2025, il festival internazionale dedicato alla pace e alla risoluzione dei conflitti. Migliaia di giovani da tutto il mondo marceranno per un futuro migliore, ispirati dall’impegno del nostro capo dello Stato e dalla volontà di costruire ponti tra culture diverse. Un’occasione unica per immaginare e realizzare un mondo più pacifico e solidale.

RONDINE – Sergio Mattarella a Rondine Cittadella della Pace, Arezzo, venerdì 6 giugno per l’inaugurazione di YouTopic Fest 2025, festival internazionale del conflitto, di scena da 6 a 8 giugno, intitolata ‘ImmaginAzione’. Attesi migliaia di giovani in marcia per la pace. I l presidente della Repubblica arriverà in elicottero, dopo la visita ufficiale a Papa Prevost in Vaticano. Ad accogliere Mattarella, oltre alla senatrice a vita Liliana Segre, saranno presenti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, prsidente Consiglio regionale della Toscana, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, il prefetto Clemente Di Nuzzo, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con questi articoli

Dissonanze. Rondine e Oida per la pace - L'Orchestra Instabile di Arezzo Oida, in collaborazione con Rondine, si uniscono per diffondere un potente messaggio di pace attraverso la musica e le parole.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rondine si prepara ad accogliere il Presidente Mattarella. Da Gaza uno studente nel borgo della pace