Presenza di lupi a Castel Frentano al via piano di sorveglianza con la Asl

Come misura immediata, è stato avviato un piano di sorveglianza in collaborazione con la ASL per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare attentamente la presenza dei lupi nel territorio. La tutela della comunità e dell’ambiente è al centro delle nostre priorità, e con questa iniziativa miriamo a preservare l’equilibrio tra natura e insediamenti umani, promuovendo una convivenza consapevole e sicura.

Segnalata anche a Castel Frentano la presenza di lupi nel centro abitato del territorio comunale. In particolare, le segnalazioni riguardano le zona Vallata, sotto il bocciodromo comunale e fino a Fonte Barile, e CatoscioPaludi. Il Comune risponde stipulando un accordo con la Asl.

