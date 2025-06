Presentazione del romanzo È atroce la luce di Stefano Galardini

Immergiti in "È atroce la luce" di Stefano Galardini, un romanzo che svela un mondo arcaico e in via di estinzione, dove il legame con la terra può cambiare tutto. Un racconto intenso sulla resa dei conti, sul passato che invade la vita senza preavviso, portando con sé emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. Scopri come le radici possono essere sia salvezza che minaccia, perché...

È atroce la luce è un romanzo che illumina un mondo arcaico in via d’estinzione in cui la terra e l’attaccamento alla stessa possono avere conseguenze imprevedibili; è un romanzo sulla resa dei conti, sul passato che torna sempre senza bussare e senza chiedere il permesso, sul passato che arriva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Presentazione del romanzo “È atroce la luce” di Stefano Galardini

