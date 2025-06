Presentato a Firenze il Manifesto Internazionale per la nuova economia

Presentato a Firenze, il Manifesto internazionale per la nuova economia segna un momento cruciale di innovazione e riflessione. Giovedì 5 e venerdì 6 giugno, l’Università di Firenze ospiterà la seconda edizione della conferenza “Renaissance in Economics”, un evento promosso dal Festival dell’Economia Civile. Il Manifesto, nella sua versione italiana, è stato illustrato come un documento che invita a ripensare le regole del sistema economico, collocando al centro la persona e il bene comune.

Il Manifesto nella sua versione italiana è stato firmato da oltre 350 economisti di oltre 50 atenei coinvolti nei percorsi di sensibilizzazione sull'economia sociale e civile.

