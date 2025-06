Prepariamoci alla marcia indietro di Trump di fronte a Xi Jinping

Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Cina si intensificano, Trump si prepara a una possibile marcia indietro di fronte a Xi Jinping, affermando che “gli è sempre piaciuto”. Un segnale di nervosismo che arriva dopo la stretta cinese sulle esportazioni di terre rare, strategie cruciali per il futuro commerciale globale. Leggi tutto per scoprire come gli equilibri si stanno ridefinendo nel teatro internazionale.

Il presidente statunitense ha detto che quello cinese “gli è sempre piaciuto”. Un modo per preparare la ritirata dopo che la Cina ha colpito gli Stati Uniti con il blocco alle esportazioni delle terre rare. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Prepariamoci alla marcia indietro di Trump di fronte a Xi Jinping

Juncker sferra durissimo attacco a Trump: Non conosce il mondo, con lui perderemo due anni