Prendere al buio per riportare al buio | in mostra opere da Cucchi e De’ Nobili

Un ponte tra passato e presente, tra luce e oscurità, si apre a Roma con la mostra “Prendere al buio per riportare al buio”. Curata da Mario Finazzi e ideata da Enzo Cucchi, questa esposizione celebra il talento di artisti come Cucchi e De’ Nobili, portando un pezzo di Ancona nel cuore della capitale. Un’occasione unica per riscoprire le profondità dell’arte e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che suscitano. La cultura si fa luce: non perderla!

Dallo scorso mese c’è un pezzo di Ancona (e provincia) nel cuore di Roma. Merito della mostra ‘Prendere al buio per riportare al buio’, inaugurata con grande successo, che proseguirà fino al 27 giugno alla Galleria Aleandri Arte Moderna. L’esposizione, ideata da Enzo Cucchi, anconetano di adozione, e curata dallo storico Mario Finazzi, permette di ammirare, tra le altre cose, opere di Nori De’ Nobili e una dello stesso Cucchi. Il Museo ‘Nori De’ Nobili’ di Ripe di Trecastelli, infatti, ha prestato ben ventisei lavori dell’artista che a Ripe trascorse la propria infanzia. Non a caso all’apertura hanno partecipato il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, l’assessore alla cultura Liana Baci e Simona Zava, in rappresentanza del museo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Prendere al buio per riportare al buio": in mostra opere da Cucchi e De’ Nobili

Segui queste discussioni su X

Occhio però che ste cose tornano in culo E io con Max allegri che allena una big, gioca una volta a settimana, e sta per prendere Modric eviterei di esagerare Tweet live su X

Proprietà e dirigenza #Milan devono prendere decisioni forti (e per una volta, popolari) per voltare pagina dopo una stagione fallimentare perché non sono mancati solo i risultati, è la governance (soprattutto il presidio dell’area sportiva) che ha mostrato seri li Tweet live su X

I Desideri - Al Buio