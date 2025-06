prende forma il sogno europeo di badii e sicignano le due atlete della motto convocate in azzurro

Il sogno europeo di Chiara Badii e Sofia Sicignano prende forma a Tallinn, dove le due talentuose ginnaste della Raffaello Motto sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con la loro determinazione e talento, ambiscono a conquistare una medaglia nella prestigiosa rassegna continentale di ritmica, portando alta l'Italia e la passione per questo sport. La strada verso il podio è tracciata e il cuore batte forte: il meglio deve ancora arrivare.

Il sogno europeo di Chiara Badii e Sofia Sicignano prende forma a Tallinn. È nella capitale dell’Estonia che le due ginnaste della Raffaello Motto andranno a caccia di una medaglia con la squadra italiana nella rassegna continentale di ritmica, in programma fino a domenica. Sono state infatti entrambe confermate nel sestetto che si è messo al collo un oro, un argento e un bronzo alla recente European Cup di Baku. La nuova allenatrice, Mariela Pashalieva, insieme alle tecniche Irina Roudaia e Valeria Carnali, ha rinnovato la fiducia alle due atlete della società viareggina, che nei primi appuntamenti del 2025 sulla scena internazionale hanno ben figurato, con esercizi e risultati che in prospettiva lasciano ben sperare: fanno entrambe parte di una formazione completamente rinnovata (con loro ci sono anche le aviere dell’Aeronautica Militare Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani), in apertura del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it