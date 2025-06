Premio nazionale CivitaquanaPoesia | concorso gratuito per studenti e adulti

La città di Civitaquana si trasforma nel cuore pulsante della poesia, grazie al Premio Nazionale Civitaquana Poesia, un concorso gratuito rivolto a studenti e adulti. Promosso dalla Fondazione Pescarabruzzo, questo progetto mira a valorizzare la creatività e la cultura locale, rafforzando il legame tra territorio e arte. Un’opportunità unica per esprimere il proprio talento e contribuire alla ricchezza culturale del nostro paese. Non perdere questa occasione: lasciati ispirare e mostra il tuo talento!

La Fondazione Pescarabruzzo, da sempre impegnata nella promozione della crescita culturale e dello sviluppo del territorio attraverso iniziative di rilievo nazionale e internazionale, annuncia l'avvio del progetto "Civitaquana Borgo della Poesia". L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il.

