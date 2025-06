Premio letterario ‘Michele Selvaggio’ ecco i tre finalisti

Il prestigioso Premio Letterario Nazionale “Michele Selvaggio” si appresta a vivere un momento di grande emozione con la proclamazione dei tre finalisti. Alessandro Abbate, Alex Criscuolo e Simone Raponi si contenderanno il titolo in una sfida all’ultimo verso, dimostrando talento e passione per la scrittura. La cerimonia conclusiva, in programma prossimamente, promette di essere un evento imperdibile per la letteratura italiana contemporanea… Continua.

Sono Alessandro Abbate, Alex Criscuolo e Simone Raponi i finalisti della terza edizione del Premio Letterario Nazionale “Michele Selvaggio”, promosso dall’Istituto Storico Sannio Telesino. I nomi dei tre autori selezionati sono stati resi noti in vista della cerimonia conclusiva, che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Premio letterario ‘Michele Selvaggio’, ecco i tre finalisti

Leggi anche questi approfondimenti

Oltre 400 studenti protagonisti al Premio letterario “San Giustino Russolillo” - Oltre 400 studenti protagonisti all’Ottava Edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”. Una mattinata di cultura, impegno e musica presso la storica Casa Madre delle Suore Vocazioniste di Pianura, che ha confermato l’entusiasmante successo di questa iniziativa dedicata ai giovani talenti e alla promozione della creatività.

Segui queste discussioni su X

Scadenza 15/06/2025 Premio Letterario Nazionale Giovane Holden: concorso per romanzi, racconti, poesie, raccolte (opere edite e inedite) con premi in pubblicazione http://concorsi-letterari.it/concorso-letterario.asp?id=542… #concorsiletterari #pre Tweet live su X

Scadenza 30/06/2025 Premio Calogero Gliozzo - Città di Nissoria: concorso letterario per racconti e poesie (opere edite e inedite) http://concorsi-letterari.it/concorso-letterario.asp?id=2253… Tweet live su X

Premio Letterario Michele Selvaggio