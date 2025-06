Premio Fedeltà allo Sport 2025 | Trionfo di Campioni a Gragnano

Un grande trionfo di campioni e passione allo sport, che ha conquistato il cuore di Gragnano durante l’edizione 2025 del Premio "Fedeltà allo Sport". Tra sorrisi, incontri prestigiosi e applausi scroscianti, protagonisti come Giuseppe Bergomi e Roberto Donadoni hanno dimostrato quanto lo sport possa unire e ispirare. Un evento che ha ancora una volta celebrato la dedizione e il talento, lasciando tutti con la voglia di sognare e superare ogni limite.

Un Giuseppe Bergomi in gran forma, a bordo piscina con Ivano Fanini, il patron ciclistico più vincente e con l’ex sindaco di Capannori, Luca Menesini. Ma tutti, dall’altro big del calcio, Roberto Donadoni, ai premiati, sono stati accolti dagli applausi del pubblico. Successo anche per l’edizione 2025 del premio " Fedeltà allo sport " al Coutry Club di Gragnano, la manifestazione ideata e condotta da Valter Nieri e, l’altra sera, da Ilaria Gradi. Le sfingi d’oro di Gianpaolo Bianchi sono andate alla diciannovenne pallavolista livornese Margherita Meoni, assai conosciuta in Lucchesia, perché ebbe modo di mettersi in risalto due stagioni fa alla Nottolini Capannori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net