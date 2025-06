premio all impegno una mano concreta ai lavori migliori di tutta la regione

insegnanti, affinché possano continuare a coltivare talenti e stimolare future generazioni. Un modo per valorizzare l’eccellenza e incoraggiare sempre più giovani a sognare in grande.

Un buono Cometa del valore di 200 euro per le classi che si sono classificate al primo posto, 150 euro per le seconde e 100 euro per le terze: sono questi i premi assegnati quest’anno alle scuole che hanno conquistato le prime posizioni nel Campionato di Giornalismo del Giorno. Non si tratta solo di un riconoscimento, ma di un sostegno concreto alla didattica, pensato per premiare l’impegno, la creatività e il lavoro di squadra degli studenti e dei loro insegnanti. Ai vertici della classifica troviamo nove medaglie d’oro, nove d’argento e nove di bronzo, equamente distribuite tra scuole primarie e secondarie di primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net