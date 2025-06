Predator | Killer of killers – l’animazione colpisce il Predator-verse!

Predator torna a sorprendere: “Killer of Killers” inaugura un nuovo capitolo nel Predator-verse, con Dan Trachtenberg alla regia. Questo entusiasmante film antologico ci immerge in tre epoche storiche diverse, dove un vichingo, un samurai e un pilota della Seconda Guerra Mondiale affrontano gli Yautja. Un’avventura avvincente che unisce passato e presente, portando il franchise verso nuove vette di adrenalina e suspense. La battaglia tra umani e predatori sta per riaccendersi—e tu non vuoi perdertela!

Il franchise di Predator si colora con un nuovo entusiasmante tassello! Dan Trachtenberg torna alle redini della saga cult degli anni '80 per iniziare ad unire i capitoli del suo Predator-verse con gli Yautja protagonisti. In questo nuovo film antologico per adulti, la trama si dipana su tre linee temporali dove tre umani di tre epoche diverse (un vichingo, un samurai e un pilota della Seconda Guerra Mondiale) si troveranno faccia a faccia con antagonisti poco socievoli. Un progetto coraggioso. Un film valoroso per un franchise intrepido. Dan Trachtenberg ha dimostrato di avere le idee chiare con il suo Prey del 2022.

