prato omicida di denisa ha ucciso un altra donna a montecatini la confessione in procura

Una tragica rivelazione scuote Montecatini: Vasile Fruzumache, già confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, ha ammesso di aver ucciso un'altra donna, anche lei escort, lo scorso anno. La sua confessione in procura apre un nuovo inquietante capitolo sulle strade di Pistoia, gettando luce su un delitto rimasto fino a ora avvolto nel mistero. La vicenda continua a sconvolgere la comunità, lasciando aperte molte domande sul movente e sulla caccia all’assassino.

Sconvolgente rivelazione: Vasile Fruzumache, il 32enne che ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, in un nuovo interrogatorio in Procura a Prato, ha ammesso di aver ucciso anche un'altra donna, anche lei una escort, lo scorso anno. Si tratta di un'altra prostituta scomparsa l'1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia