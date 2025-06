Prato donna scomparsa | confessa l’omicidio di Denisa il 32enne fermato L’ho decapitata

Una tragica svolta scuote la comunità di Prato: Vasile Fruzumache, guardia giurata rumena di 32 anni, ha confessato di aver commesso l’omicidio di Maria Denisa Paun, svelando un dettaglio sconvolgente, “l’ho decapitata”. La sua confessione ha portato all’arresto e apre un capitolo drammatico in questa vicenda che ha scioccato tutti. Ma cosa si nasconde dietro questa terribile tragedia?

La guardia giurata Vasile Fruzumache, 32 anni, di nazionalità rumena, arrestato ieri, 4 giugno 2025, per l'omicidio di Maria Denisa Paun L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, donna scomparsa: confessa l’omicidio di Denisa il 32enne fermato. “L’ho decapitata”

Donna scomparsa a Prato, si indaga per sequestro di persona - A Prato si indaga per sequestro di persona dopo la scomparsa di Denisa Maria Adasi, 30 anni, residente in città.

#MariaDenisaAdas, la escort 30enne scomparsa da #Prato dalla notte tra il 15 e 16 maggio, è stata uccisa e il suo corpo nascosto. Quindi nessun allontanamento volontario per la ragazza di origini romene, nessuna fuga misteriosa. Il cadavere della donna l Tweet live su X

E’stata trovata morta,Denisa Maria Adas,la donna scomparsa da Prato il 16 maggio. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi di Montecatini Terme,a ridosso di un casolare abbandonato. Emesso un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 32 anni, di Tweet live su X

