Prada entra in Rino Mastrotto | Rafforzato il Made in Italy

Prada rafforza il suo impegno nel Made in Italy con un’entrata strategica in Rino Mastrotto Group, eccellenza nella concia di alta qualità. Questa partnership sottolinea l’attenzione del marchio verso la sostenibilità e la tradizione artigianale italiana, consolidando la propria presenza nella filiera della moda di lusso. Un passo importante che promette di valorizzare ulteriormente la qualità e l’autenticità del patrimonio italiano. L’operazione si concluderà entro breve, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di successo per il settore.

Il gruppo Prada, uno dei marchi più importanti del lusso mondiale, è entrato con una partecipazione all'interno di una società protagonista della filiera del settore della moda italiano. Si tratta di Rino Mastrotto Group, specializzato nella concia di alta qualità e controllato dal gruppo Renaissance Partners. L'operazione dovrebbe chiudersi in tempi relativamente rapidi, tra la fine del secondo trimestre, che termina a giugno, e l'inizio del terzo trimestre del 2025. Alcuni dettagli devono essere ancora finalizzati, ma sembra che l'investimento sia destinato a concludersi positivamente.

