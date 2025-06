Poste negli uffici di Arezzo e provincia l' introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza

Arezzo e provincia si distinguono per un rafforzato impegno nella sicurezza, con l’introduzione di servizi di vigilanza armata e sistemi di videosorveglianza di ultima generazione negli uffici postali. Questi investimenti innovativi hanno già portato a risultati sorprendenti, sventando il 55% delle minacce criminali tentate in tutta Italia nell’ultimo anno. Un passo avanti decisivo per tutelare clienti e dipendenti, garantendo un ambiente più sicuro e affidabile: la protezione è una priorità che fa la differenza.

Arezzo, 5 giugno 2025 – I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all'avanguardia tanto che nell'ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. T ale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell'azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 94 uffici postali di Arezzo e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 207 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un'operazione.

