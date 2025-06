Poste Italiane una valanga di pacchi

Poste Italiane continua a conquistare il cuore degli italiani con una vera e propria valanga di pacchi: nei primi tre mesi del 2025, in provincia di Forlì-Cesena, sono stati consegnati ben 77 milioni di pacchi, segnando un incremento dell’8,7%. Un risultato straordinario che sottolinea come il servizio postale si stia affermando come protagonista in un mercato sempre più competitivo e in rapido cambiamento. E la tendenza positiva si conferma anche a livello nazionale, proiettando Poste Italiane verso un futuro di successi consolidati.

E’ cresciuto dell’8,7% nei primi tre mesi del 2025 il numero dei pacchi consegnati in provincia di Forlì-Cesena dai portalettere di Poste Italiane. In termini numerici si tratta di 77 milioni di pacchi. "Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione – evidenzia una nota di Poste Italiane –. E la tendenza evidente in tutta Italia ha fatto registrare anche nella provincia romagnola numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri in crescita che dimostrano sempre più una tendenza al commercio online e di conseguenza Poste Italiane per riuscire a offrire un servizio all’avanguardia ha realizzato nuove assunzioni, in particolar modo stabilizzando, quindi con contratto a tempo indeterminato, personale che aveva precedentemente lavorato a tempo determinato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poste Italiane, una valanga di pacchi

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la "rete corrieri" - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

