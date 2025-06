Posizioni economiche ATA | accesso ai corsi compensazioni posti RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un professionista ATA in attesa di aggiornamenti sulle posizioni economiche, non perderti la recente puntata speciale di Orizzonte Scuola tv. Alberico Sorrentino di Condir - Anief ha svelato tutte le novità sui corsi di formazione e le compensazioni dei posti, rispondendo ai dubbi più frequenti. Scopri come accedere alle nuove opportunità e preparati al meglio per i prossimi passi della tua carriera. Continua a leggere per tutte le risposte che cerchi.

Durante la puntata speciale di Orizzonte Scuola tv, dedicata all'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, Alberico Sorrentino (Condir - Anief) ha fornito dettagli sull'avvio dei corsi di formazione per il personale che ha presentato domanda entro il 13 dicembre scorso. Sorrentino ha poi risposto ai dubbi dei lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

Segui queste discussioni su X

Posizioni economiche ATA 2025: i numeri per provincia e l’avvio dei corsi https://scuolainforma.news/posizioni-economiche-ata-2025-i-numeri-e-lavvio-dei-corsi-in-estate/… via @Scuolainforma Tweet live su X

Fumata bianca, Foggia Calcio si iscrive in Serie C: Canonico conferma vendita, appello a forze economiche #FOGGIACALCIO #SERIEC #CAMPIONATO https://tinyurl.com/26uw83jd Tweet live su X

ATA economic positions: meeting at MIM on June 4th to discuss training courses