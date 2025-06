Porto barche affondante nei fossi recuperate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per recuperare due barche affondate nei fossi, garantendo la sicurezza della navigazione tra il ponte dei Francesi e il ponte Nuovo. Con competenza e determinazione, i soccorritori hanno lavorato per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la fluidità del canale mediceo. La loro azione tempestiva ha evitato potenziali incidenti, dimostrando ancora una volta il valore del pronto intervento in situazioni di emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento porto che sono stati chiamati per rendere sicura la navigazione nel fosso tra il ponte dei Francesi e il ponte Nuovo. Due barche completamente affondate rendevano infatti problematico l'attraversamento del canale mediceo. I pompieri e il nucleo.

