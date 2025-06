Porti della Campania | il lavoro che è stato avviato non si deve interrompere

I porti della Campania rappresentano uno dei pilastri fondamentali dell’economia locale e nazionale. Il lavoro avviato in questi hub di collegamento non può essere interrotto: ogni porto, dal più grande al più piccolo, merita rispetto e attenzione. Specialmente nel Mezzogiorno, dove il loro ruolo è cruciale per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione. È imprescindibile tutelare e rafforzare questi punti nevralgici per un futuro di crescita e prosperità condivisa.

«Il lavoro avviato nei porti campani non si può interrompere. I porti, tutti porti, meritano rispetto e quelli del Mezzogiorno vanno tutelati e aiutati nello sforzo che stanno producendo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - «Porti della Campania: il lavoro che è stato avviato non si deve interrompere»

In questa notizia si parla di: Porti Lavoro Avviato Interrompere

Tre morti sul lavoro in 24 ore. Gli operai dei porti si fermano - Calderone precisa anche che sono in arrivo 1000 nuovi ispettori del lavoro, nel 2022 le ispezioni sono aumentate e cresceranno ancora nel 2023. Mentre per quanto riguarda la sicurezza dei porti in ... Da repubblica.it

Porti:sindacati,avviato stato agitazione - (ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Avviato lo stato di agitazione dei lavoratori dei porti e dei servizi tecnico nautici in quanto si finge di fare una riforma ma viene attaccato il lavoro". Lo annunciano ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

L’Ente Bilaterale Nazionale Porti istituisce un contributo per le famiglie delle vittime sul lavoro - un Contributo di Solidarietà in favore delle famiglie di lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL dei lavoratori dei porti, vittime di incidenti sul lavoro, adottando la relativa ... Scrive msn.com

Se quello che cerchi è la libertà sei sul giusto profilo Sai puoi avere anche il lavoro d’oro ma