Portafoglio digitale da oggi su App IO documenti accessibili anche senza rete internet

Scopri la rivoluzione digitale con l’ultimo aggiornamento dell’app dei servizi cittadini: ora il tuo portafoglio digitale e i documenti sono accessibili anche senza connessione Internet. Un’innovazione pensata per semplificare la vita di oltre 5,3 milioni di italiani, rendendo i servizi più veloci, pratici e sempre disponibili. Ti basta un clic per avere tutto a portata di mano, ovunque tu sia.

Dalla patente alla tessera sanitaria: il portafoglio digitale presto accessibile a tutti