Porro Cariplo Factory | Fondamentale attivare progetti di filiera

In un'epoca di profonda trasformazione industriale, la rivoluzione verso l’economia circolare richiede un approccio innovativo e collaborativo. Porro di Cariplo Factory sottolinea l’importanza di attivare progetti di filiera, coinvolgendo più imprese per affrontare insieme questa sfida. Solo attraverso sinergie solide e strategie condivise si potrà costruire un futuro sostenibile e resiliente, in cui l’innovazione diventa il motore del cambiamento.

(Adnkronos) – “Oggi siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione industriale: la rivoluzione verso l’economia circolare. È quindi fondamentale attivare dei progetti di filiera, che prevedano quindi la collaborazione tra più imprese, perché questo cambio di paradigma non può più essere affrontato dalle singole imprese ma occorrono progetti e collaborazioni che mettano insieme . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Porro (Cariplo Factory): “Fondamentale attivare progetti di filiera”

Su questo argomento da altre fonti