Ponte sullo Stretto Salvini | L’obiettivo è partire con i cantieri entro quest' estate

Salvini punta decisa al rilancio del Ponte sullo Stretto di Messina, con l’obiettivo di avviare i cantieri già questa estate. Un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare il collegamento tra Sicilia e continente, mentre il centrodestra si prepara a mettere in campo strategie per realizzarlo. Scopri di più sui dettagli di questa sfida cruciale per il futuro dell’Italia e le sue infrastrutture. Continua a leggere.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a Il giorno de La Verità intervistato dal direttore Maurizio Belpietro sul Ponte sullo Stretto di Messina, treni, auto e centrodestra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ponte sullo Stretto, Salvini: «L’obiettivo è partire con i cantieri entro quest'estate»

