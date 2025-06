Ponte sullo stretto Salvini | L’obiettivo è partire con i cantieri entro questa estate

Il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina si fa concreto, con Salvini che punta a partire con i cantieri già questa estate. Un obiettivo ambizioso annunciato dal Ministro delle Infrastrutture nel corso dell’intervista al Giorno de La Verità, promettendo un rilancio strategico per il centrodestra e un nuovo impulso alle infrastrutture italiane. Ma quali sfide attendono questa grande opera? Continua a leggere.

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Nel decreto Infrastrutture era stata inserita una norma che, per il ponte sullo Stretto, depotenziava i controlli antimafia, accentrandoli presso il ministero dell'Interno. Mattarella aveva bloccato la norma, e il decreto era stato adottato con la sua cancellazione. Ma Partecipa alla discussione

