Ponte audizione alla Camera | i quattro punti denunciati alle commissioni

Durante l’audizione alla Camera, sono stati evidenziati quattro punti cruciali riguardo al ponte: la violazione della Direttiva Appalti e del Codice degli Appalti, che richiedono un emendamento al Decreto legge 73; la necessità di avviare una nuova gara anziché riaffidare il progetto a Eurolink, in conformità con le normative europee e nazionali; e infine, l’incompatibilità del progetto con le approvazioni attuali. Questi aspetti sottolineano l’urgenza di un intervento correttivo e trasparente.

