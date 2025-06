Pompei via al Festival Internazionale del cinema diretto da Vanzina | il programma e i protagonisti

Dopo l’entusiasmante apertura di martedì 3 giugno, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, diretto da Enrico Vanzina e presieduto da Annarita Borelli, continua a incantare il pubblico fino a domenica 8 giugno 2025. Un’esperienza unica che celebra il cinema come strumento di cultura, innovazione e connessione tra passato e futuro. La…

Dopo la grande apertura di martedì 3 giugno, prosegue con successo il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, in programma sino a domenica 8 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina e la presidenza di Annarita Borelli, che ne è anche ideatrice e produttrice. Un evento nato da una visione forte e necessaria, che mette al centro il potere culturale e trasformativo del cinema come ponte tra identità, arte e futuro. La serata inaugurale con un red carpet da sogno Il Festival si è aperto martedì 3 con una serata inaugurale memorabile. Gli ospiti sono stati accolti nel pomeriggio presso l’Hotel Moxy Marriott, nella suggestiva cornice del MaxiMall Pompeii, dove a partire dalle 17 ha preso il via l’attesissimo red carpet. 🔗 Leggi su Ildenaro.it