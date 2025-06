Pompei proiezione da incubo per il film di Vanzina il regista si alza e se ne va e poi torna Cos’è successo

Un imprevisto tecnico ha scosso la terza giornata del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, quando la proiezione del celebre film dei fratelli Vanzina, "La vita è una cosa meravigliosa", è stata interrotta bruscamente. Il regista Enrico Vanzina, visibilmente deluso, si è alzato e ha lasciato la sala, solo per tornare poco dopo a cercare di recuperare l’evento. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme.

Un problema tecnico ha segnato la terza giornata del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ospitato presso il cinema Nexus di Torre Annunziata. La causa: un errore nella trasmissione del file di una pellicola, che ha compromesso la proiezione di uno dei film più celebri dei fratelli Vanzina, La vita è una cosa meravigliosa. Il direttore artistico della manifestazione, il regista Enrico Vanzina, visibilmente contrariato, ha lasciato la sala dopo aver assistito alle difficoltà tecniche, per poi farvi ritorno e scusarsi con il pubblico. Ha chiarito che il disguido non era dipeso da lui, ma ha comunque voluto assumersi la responsabilità dell’inconveniente, in qualità di direttore della rassegna. 🔗 Leggi su Open.online