Polo della subacquea Progetti per 115 milioni per dominare gli abissi

Il Polo della Subacquea italiana segna un nuovo record con 18 progetti di ricerca avviati in soli diciotto mesi, per un investimento che si avvicina ai 115 milioni di euro. Un impegno ambizioso che mira a dominare gli abissi e a posizionare il nostro Paese come leader mondiale nel settore subacqueo, aprendo la strada a innovazioni rivoluzionarie e opportunità senza precedenti nel mondo marino. L’Italia vuole conquistare...

Diciotto progetti di ricerca avviati e banditi nei primi diciotto mesi di vita – i primi dei quali giĂ entro l’ultimo trimestre del 2026 saranno declinati nelle prime attivitĂ sperimentali sul campo – con un investimento potenziale complessivo che si avvicina ai 115 milioni di euro. Quelli messi assieme dal Polo nazionale della dimensione subacquea a un anno e mezzo dall’inaugurazione sono numeri da primato, quello che l’Italia vuole conquistare senza indugi nelle profonditĂ del mare, laddove si intersecano una pluralitĂ di interessi rilevanti per il paese: difesa delle infrastrutture critiche ma anche ricerca delle terre rare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo della subacquea. Progetti per 115 milioni per dominare gli abissi

Leggi anche questi approfondimenti

Cos’è il Polo tecnologico della subacquea e quale azienda italiana è la protagonista: “Varrà 820 milioni di euro nel 2027” - Il Polo Tecnologico della Subacquea, annunciato di recente da Fincantieri, è un hub innovativo dedicato a soluzioni autonome e tecnologie avanzate per il settore underwater.

Segui queste discussioni su X

I nuovi bandi per progetti di ricerca del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS) https://analisidifesa.it/2025/06/i-nuovi-bandi-per-progetti-di-ricerca-del-polo-nazionale-della-dimensione-subacquea-pns/… Tweet live su X

La Spezia e l’innovazione del Polo Nazionale della Subacquea #eventi #innovazione #laspezia #liguriaday #tecnologia Tweet live su X

Minisub in azione 01