La sicurezza pubblica in Italia si trova a un punto critico: le risorse umane nelle forze di polizia sono ai minimi storici, con turni scoperti e mancanza di volanti. Un segnale allarmante che mette in discussione l’efficienza delle risposte alle emergenze. La situazione richiede interventi immediati per garantire la tutela dei cittadini e il buon funzionamento delle forze dell’ordine. La domanda ora è: come si può invertire questa tendenza preoccupante?

Il personale del commissariato di polizia boccheggia in vista dell’estate, le risorse umane non bastano. Tanto che – cosa clamorosa, per più turni, per la prima volta è mancata la volante. Si è parlato di "livelli storici minimi" all’assemblea sindacale che si è tenuta al commissariato di Viareggio indetta dal sindacato maggiormente rappresentativo: Fsp Polizia Lucca. L’allarme è altissimo e la richiesta di risorse è al primo posto nel confronto che ha visto la partecipazione di tanti poliziotti che vivono quotidianamente le problematiche di servizio. "La carenza di organico al Commissariato ha raggiunto livelli storici minimi, attestandosi attualmente a 65 dipendenti circa – puntualizza la segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato di Lucca – con enorme difficoltà nello svolgimento dei servizi e, solo grazie al sacrificio dei colleghi costretti a turni straordinari si riesce a garantire il controllo del territorio e gli altri servizi all’utenza, con un problema di sovraesposizione ai pericoli da parte degli operatori che non sono messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia "ai minimi storici". Volante con turni scoperti

