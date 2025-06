Polemica sui referendum | Astensionisti anche a sinistra

In un clima di crescente polemica sui referendum, anche tra gli astensionisti di sinistra, si delineano posizioni contrastanti: quattro sì e un no. L'appello degli esponenti di Pri, Partito Liberaldemocratico e Azione invita gli elettori a votare, ma senza demonizzare chi sceglie di astenersi, affinché il quorum non diventi un ostacolo. I leader hanno sottolineato l'importanza di affrontare cinque nodi cruciali per il futuro del lavoro e della società.

Quattro no e un sì. Con l'invito agli elettori di recarsi al seggio per il referendum, ma senza demonizzare chi - per sostenere le ragioni del 'no' – deciderà di non farlo, togliendo spazio al quorum. Ieri mattina Pri, Partito Liberaldemocratico e Azione hanno illustrato insieme la loro linea. "Si tratta di cinque nodi cruciali - hanno detto - che vanno affrontati e risolti in Parlamento e nella contrattazione per il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia. No all'abrogazione del contratto a tutele crescenti (il Jobs Act ), che ha introdotto un equilibrio tra diritti del lavoratore e necessità dell'impresa.

