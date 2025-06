Poker face stagione 2 episodio 7 | il cast e il piano di furto cinematografico di kendall

La seconda stagione di Poker Face si arricchisce di una puntata memorabile, dove azione, romanticismo e ingegno si intrecciano in un piano di furto cinematografico orchestrato da Kendall. Un episodio che sorprende per la sua narrazione avvincente e i riferimenti metacinematografici, culminando in un finale epico. Scopriamo insieme i dettagli principali, il cast e i segreti nascosti dietro questa trama intricata, perché ogni dettaglio conta in un gioco così...

La settima puntata della seconda stagione di Poker Face si distingue per il suo forte richiamo ai generi cinematografici dell' action heist e della romantic comedy. La narrazione si sviluppa attraverso una trama intricata, ricca di colpi di scena e riferimenti meta-cinematografici, culminando in un finale che richiama il celebre film Heat. In questo articolo vengono analizzati i dettagli principali della puntata, il cast coinvolto e gli elementi che ne sottolineano l'originalità. la trama di "one last job": tra furti, inganni e amore. il colpo orchestrato da kendall hines. L'episodio ruota attorno a Kendall Hines, interpretato da Sam Richardson, che pianifica un furto nel supermercato SuperSave.

