Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A all' estero si muove il Monaco

Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali. La loro collaborazione promette di riportare la passione e l’entusiasmo nel campionato più seguito d’Italia, mentre il Monaco si muove come possibile nuovo scenario per il francese. La Serie A si prepara a riaccogliere i suoi protagonisti, pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

Roma, 5 giugno 2025 – Dopo la lesione al tendine semitendinoso sinistro nella gara casalinga contro il Cagliari, che ne ha interrotto anticipatamente la stagione, Paulo Dybala si prepara per il ritorno in campo. L'argentino ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae al termine di una sessione di allenamento insieme all'amico Paul Pogba. La descrizione del post non lascia spazio ad interpretazioni: “La Serie A ti aspetta amico”, ha scritto l'argentino, per poi aggiungere due emoji alla fine. Il post ha totalizzato oltre 1 milione di like e più di 2 mila commenti, con i supporters delle varie squadre che si sono scatenati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco

