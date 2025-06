Pochettino Iren | Per noi economia circolare significa core business

L'impegno di Iren verso l'economia circolare non è solo una strategia, ma il cuore pulsante del suo modello di business. Enrico Pochettino, direttore innovazione, ha sottolineato a Milano come questa filosofia rappresenti il vero motore di crescita e sostenibilità per il gruppo. Un approccio che promette di trasformare le sfide ambientali in opportunità concrete, rafforzando la leadership nel settore. E questo è solo l'inizio di un percorso che rivoluzionerà il nostro modo di pensare allo sviluppo sostenibile.

(Adnkronos) – "Per noi economia circolare significa core business". Lo ha detto Enrico Pochettino, direttore innovazione del gruppo Iren, intervenendo a Milano al convegno 'Circular Economy: paradigma economico a prova di futuro', alla Cariplo Factory. Un evento pensato per rinnovare la partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center per il Circular Economy Lab.

