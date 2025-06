Play out la Lega fissa le date Basterà?

La decisione del Brescia di presentare il ricorso in Appello con tre giorni di anticipo ha scatenato un'onda di reazioni e procedimenti, tra cui la fissazione dell'udienza al 10 giugno. È il momento di chiarire la situazione: la lega fissa le date e basta? Scopriamo insieme come questa vicenda si snoda verso una risoluzione decisiva per il destino delle Rondinelle e il futuro della serie A.

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo La decisione del Brescia di presentare il ricorso in Appello con tre giorni di anticipo rispetto al termine ultimo ha dato la stura ad una serie di procedimenti. Il primo è la fissazione al 10 giugno dell'udienza che dovrà valutare proprio la posizione delle Rondinelle, penalizzate di quattro punti in primo grado dal TFS – più altri quattro per la prossima stagione – ed il secondo è il passo avanti della Lega di B che, con un comunicato ufficiale, ha fissato le date dei playout al 15 e al 20 giugno. Tutto finito? La sensazione è che si sia soltanto all'inizio di una vicenda sempre più contorta.

