Platini Shevchenko | alleanza contro Ceferin per una rivoluzione Uefa? Ecco cosa scrivono in Spagna

Un possibile terremoto scuote il mondo del calcio europeo: Michel Platini e Andriy Shevchenko potrebbero allearsi contro Ceferin, spinti dall’assoluzione di Platini in un caso giudiziario. La questione infiamma le pagine sportive spagnole, alimentando voci di una rivoluzione ai vertici dell’UEFA. Ma cosa potrebbe davvero cambiare? E quali sono le implicazioni di questa nuova alleanza nel futuro del calcio continentale? Scopriamolo insieme.

L’assoluzione giudiziaria di Michel Platini nel caso della presunta frode FIFA potrebbe innescare un vero e proprio terremoto ai vertici del calcio europeo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’ex numero 10 della Juventus e della nazionale francese, Michel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Platini Shevchenko: alleanza contro Ceferin per una rivoluzione Uefa? Ecco cosa scrivono in Spagna

In questa notizia si parla di: Platini Shevchenko Alleanza Ceferin

Milan e Juve che fanno fuori un rattazzo L'ALLEANZA Partecipa alla discussione

Michel Platini: “Infantino e Ceferin, il nulla. Nuova Champions? Stupida" - Michel Platini: “Infantino e Ceferin, il nulla. Nuova Champions? Stupida" "Conosco i dirigenti di ieri e di oggi, tutti uguali, Ceferin e Infantino sono niente, pensano solo ai soldi. Lo riporta affaritaliani.it

Platini: "Ceferin e Infantino sono il nulla! La 10 della Juve a Yildiz? Non lo conosco, mi spiace..." - Notizie Calcio-Michel Platini, ex giocatore della Juve ... Conosco i dirigenti di ieri e di oggi, tutti uguali, Ceferin e Infantino sono niente, pensano solo ai soldi. Hanno creato una nuova ... Come scrive msn.com

Platini attacca Ceferin sbilanciandosi sulla Superlega e sul ruolo di Fifa e Uefa - Michel Platini torna a parlare e lo fa al quotidiano transalpino Le Figaro: Le Roi attacca Ceferin, accusandolo di una cattiva gestione dell'UEFA oltre a sottolineare come ormai il calcio sia un ... Secondo msn.com