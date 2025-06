Planck team trionfa in Grecia ai mondiali First Lego league

Il 7 giugno, il Max Planck si trasformerà nel cuore pulsante della robotica, celebrando il meraviglioso trionfo del Planck Team ai mondiali di First Lego League in Grecia. Un evento speciale che riunirà studenti, enti e aziende sponsorizzatrici per condividere successi, innovazione e passione. Un’occasione imperdibile per immergersi nel futuro della tecnologia e festeggiare una vittoria che conferma il talento e la creatività dei nostri giovani ingegneri.

L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA al Max Planck, sabato 7 giugno, sarà dedicato alla festa della robotica. Si celebra così il trionfo ottenuto dal Planck Team ai mondiali di First Lego League in Grecia dal 2 al 4 maggio scorsi. Con la squadra saranno presenti anche enti ed aziende che hanno sponsorizzato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Planck team trionfa in Grecia ai mondiali First Lego league

In questa notizia si parla di: Planck Team Grecia Mondiali

Mondiali pallanuoto: Italia in finale, Grecia battuta - Mondiali pallanuoto: Italia in finale, Grecia battuta Il Settebello sfiderà per l'oro vincente tra Spagna e Croazia ROMA , 01 luglio 2022, 17:16 ... Scrive ansa.it

Pallanuoto mondiali, l'Italia batte la Grecia e si qualifica per la finale - Il Settebello ha vinto oggi la semifinale dei Mondiali maschili di pallanuoto, battendo 11-10 la Grecia nella prima semifinale di giornata a Budapest. Domenica sera, alle 20 italiane ... Riporta quotidiano.net

Diretta tv qualificazioni Mondiali: Grecia-Spagna in chiaro alle 20.45 - In palio un posto per i Mondiali: questo l'obiettivo delle Nazionali ... Il match che verrà trasmesso in chiaro su il canale "20" sarà Grecia-Spagna dalle ore 20.45: telecronaca di Roberto ... Segnala corrieredellosport.it

SCIENTIFICAMENTE: Da onde gravitazionali a polvere: Planck svela l'errore