Più di 67mila candidati per il maxi-concorso di Roma Capitale

Roma si prepara a un grande traguardo: oltre 67.000 candidati hanno presentato la loro domanda per il maxi concorso di Roma Capitale, un vero record che testimonia l’interesse e la sfida di questa importante selezione. Con 808 posti in palio tra dieci diversi profili professionali, il 5 giugno segna l’inizio di un percorso cruciale per tante persone desiderose di contribuire alla città. La competizione è aperta: chi sarà il prossimo protagonista della rinascita romana?

Roma, 5 giugno 2025 – Sono 67.323 le domande che sono pervenute, allo scadere dei termini delle 23.59 di ieri, per partecipare ai concorsi di Roma Capitale con i quali verranno selezionate tramite bando 808 figure professionali di dieci distinti profili professionali: operatori tecnici, di custodia, di trasporto e ambientali, istruttori tecnici e istruttori amministrativi e infine funzionari amministrativi, funzionari tecnici, funzionari ambientali e funzionari informatici. Per quanto riguarda il concorso relativo all’area professionale dei funzionari (per 286 posti in tutto) sono:. 897 le domande arrivate per la selezione di funzionari di servizi ambientali (per 18 posti );. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

