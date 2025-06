Più agenti di polizia municipale e più controlli | scattano sequestri e denunce

Con l’assunzione di cinque nuovi agenti negli ultimi mesi, Roccadaspide rafforza la propria sicurezza e l’ordine pubblico. Più agenti significano più controlli, sequestri e denunce, garantendo un territorio più sicuro per tutti i cittadini. La presenza costante delle forze dell’ordine permette di intervenire tempestivamente, tutelando il rispetto delle leggi e migliorando la qualità della vita nella comunità. Un impegno che testimonia la determinazione delle istituzioni a proteggere i loro cittadini.

