Pistoia il voto di domenica e lunedì | 100 seggi per 5 referendum Tutti i servizi e le informazioni

Sei pronto a partecipare alle decisioni che plasmeranno il futuro di Pistoia? Domenica 8 e lunedì 9 giugno, 100 seggi cittadini, tra cui due speciali presso ospedale e carcere, aspettano la tua presenza per esprimere il tuo voto sui cinque referendum in discussione. Scopri tutto ciò che serve sapere, dai servizi ai dettagli pratici, e fai sentire la tua voce in questa importante occasione democratica. Perché ogni voto conta!

Pistoia, 5 giugno 2025 – Sono cento i seggi comunali, più due speciali (ospedale e carcere) che resteranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Tutto pronto per il voto sui 5 quesiti referendari: quattro sul tema del lavoro e uno sulla cittadinanza. Cosa occorre per votare. Per poter votare il cittadino deve presentare al seggio la propria tessera elettorale, insieme a un documento di identità valido. Chi ha cambiato residenza all’interno del comune di Pistoia, dopo le ultime votazioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, il voto di domenica e lunedì: 100 seggi per 5 referendum. Tutti i servizi e le informazioni

