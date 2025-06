Pistocchi punge l’Inter | Chivu? E’ come dare in mano una Ferrari a un neopatentato

Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci voglia esperienza, e affidare Chivu alla guida dell’Inter è come consegnare una Ferrari a un neopatentato: un gesto rischioso e potenzialmente disastroso. Maurizio Pistocchi non ha esitato a esprimere le sue perplessità sulla scelta dei nerazzurri, sottolineando come questa decisione possa influire pesantemente sulle sorti della squadra e sul suo futuro.

Pistocchi si è espresso sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Chivu: il commento. Cristian Chivu sarà con ogni probabilità l’allenatore dell’ Inter. Per lui – secondo quanto si apprende – sarebbe pronto un biennale e già da domani il contratto potrebbe essere firmato. L’opinionista Maurizio Pistocchi ha commentato così la scelta dei nerazzurri: LE PAROLE – « Ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro ci vogliano doti naturali, conoscenza ed esperienza. Il calcio non fa eccezione, e quello che sta facendo l’Inter che, dopo l’addio di Inzaghi, è stata rimbalzata da Fabregas e si è buttata su Chivu- 13 partite in serieA, 16 punti, media 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi punge l’Inter: «Chivu? E’ come dare in mano una Ferrari a un neopatentato»

