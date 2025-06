Pista di pattinaggio Collevario | polemiche tra V Inline e Comune

La pista di pattinaggio di Collevario è al centro di un acceso dibattito tra la V Inline Speed Skating e l’amministrazione comunale. Mentre il club denuncia inerzia e mancanza di interventi, l’assessore Riccardo Sacchi risponde ribadendo gli investimenti fatti e la volontà di ricostruire un luogo di sport e aggregazione. Quale sarà il futuro di questa importante struttura? La risposta sta nelle prossime decisioni condivise.

Chiamato dalla V Inline Speed Skating che ha denunciato l’inerzia dell’Amministrazione sulla gestione della pista di pattinaggio comunale di Collevario, l’assessore Riccardo Sacchi replica al club di pattinaggio a rotelle di velocità. "Mi dispiace leggere parole dure e di critica verso di me e l’Amministrazione, ho fatto tutto in modo neutrale. Coi fondi della Regione e nostre risorse, il Comune ha investito circa 80mila euro per ricreare una pista dignitosa. Dopo un periodo di prova abbiamo affidato la struttura alla Skyroller, l’unico club esistente, una concessione di tre anni fino al 2027. Poi c’è stata una scissione per dissidi interni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net