Pisa corsa contro il tempo per adeguare lo stadio

La corsa contro il tempo di Pisa si intensifica: Comune e Pisa Sporting Club sono impegnati a trasformare l’Arena Garibaldi in un vero gioiello per la Serie A. Con interventi che aumenteranno la capienza oltre i 12.500 posti, il progetto richiede circa 3 milioni di euro e una consegna entro fine giugno. È un impegno ambizioso volto a far risplendere il calcio pisano nel massimo campionato italiano.

Pisa, 5 giugno 2025 – Corsa contro il tempo di Comune e Pisa Sporting Club per adeguare lo stadio Arena Garibaldi agli standard richiesti dalla Serie A. Si tratta di una serie di interventi edilizi per aumentare la capienza a oltre 12.500 posti che costeranno circa 3 milioni di euro complessivamente, più o meno equamente suddivisi tra risorse pubbliche e società calcistica. I lavori, iniziati il 3 giugno dovranno essere consegnati entro la fine di agosto, quando partirà il campionato. Il cronoprogramma parla di 75 giorni lavorativi, festività comprese e con la previsione di doppi turni per coprire l'intero arco della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, corsa contro il tempo per adeguare lo stadio

