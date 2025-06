Pisa | bellezza cultura storia e tradizione al via l’edizione 2025

Pisa, culla di bellezza, cultura, storia e tradizione, si appresta ad aprire le porte alla sua magica rassegna 2025. Dal 7 giugno al GAMeC CentroArteModerna, un viaggio affascinante tra opere che raccontano l’anima di questa città senza tempo. Curata da Massimiliano Sbrana, la mostra invita tutti a scoprire i tesori nascosti di Pisa, rendendo ogni visitatore partecipe di un patrimonio unico e indimenticabile. Un’occasione da non perdere per immergersi nella sua essenza autentica.

Prenderà il via sabato 7 giugno, alle ore 18.30, negli spazi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26), l’attesa inaugurazione della mostra “PISA: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione – Edizione 2025”. L’esposizione, ideata, curata e ordinata da Massimiliano Sbrana, permetterà ai visitatori e alle visitatrici di immergersi nell’anima della città attraverso la lente delle opere esposte, ognuna delle quali dedicata a Pisa e alle sue peculiarità. A partire da questo sabato e fino al 18 giugno, la mostra sarà visitabile con ingresso libero, nei giorni feriali, dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Pisa: bellezza, cultura, storia e tradizione”, al via l’edizione 2025

In questa notizia si parla di: Pisa Bellezza Cultura Storia

Piazza dei Miracoli: 250 bambini 'Ambasciatori di Bellezza' per la giornata finale di 'Pisa Patrimonio e Umanità' - Un girotondo di 250 bambini ha animato Piazza dei Miracoli, trasformandosi in veri e propri ambasciatori di bellezza.

La bellezza semplice… #buongiorno #5giugno2025 Partecipa alla discussione

“Pisa: bellezza, cultura, storia e tradizione”, al via l’edizione 2025 - La celebre mostra ideata e curata da Massimiliano Sbrana sarà visitabile fino al 18 giugno con ingresso libero ... Come scrive lanazione.it

Alessandro Borghese a Pisa: "Cultura, storia e sapore" - Alessandro Borghese a Pisa per registrare il programma tv Sky ‘4 Ristoranti’. Un ritorno in Toscana per il popolare chef conduttore che esalta cultura, bellezza, storia e gastronomia pisane in ... Si legge su msn.com

Bellezza, iconografia e storia della Torre - Storia, bellezza e iconografia della Torre di Pisa". La mostra ripercorre ... uno spartiacque – afferma l’assessore alla cultura Filippo Bedini – La mostra all’Archivio di Stato ci ... Da lanazione.it

Pisa - Storia della Nostra Città