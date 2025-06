Pirlo lascia l’Italia | nuova panchina a sorpresa

Il mondo del calcio è in fermento e le sorprese non si fermano: Andrea Pirlo lascia l’Italia e si prepara a una nuova avventura in una destinazione esotica, sorprendendo tutti. Nelle nostre pagine, vi sveliamo i retroscena di un calciomercato sempre più acceso, dove il valzer delle panchine sta crescendo di intensità. Con questa mossa, il panorama della Serie A si arricchisce di un nuovo capitolo emozionante da seguire passo dopo passo.

Il tecnico 46enne riparte da una destinazione decisamente esotica: niente Pisa per lui, ecco dove allenerà Si susseguono, in questi giorni, rumours di calciomercato a getto continuo, alcuni molto interessanti, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. In particolare, calciomercato che vive sul valzer delle panchine, soprattutto, in questa fase, con tutte le caselle che man mano stanno venendo occupate in vista del campionato di Serie A del prossimo anno. Tra i nomi più caldi del momento, anche quello di Andrea Pirlo, per il quale si ipotizzava una nuova chance in massima serie, ma a quanto pare non sarà così. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pirlo lascia l’Italia: nuova panchina a sorpresa

