Pirelli ha scelto il fotografo per il Calendario 2026

Pirelli, simbolo di stile e innovazione, ha scelto Sølve Sundsbø come volto per il Calendario 2026. Questo fotografo norvegese, celebre per la sua capacità di fondere moda, tecnologia e immaginazione, promette di portare una nuova visione all’iconico progetto. Un connubio perfetto tra tradizione e avanguardia che farà parlare di sé. Preparatevi a lasciarvi sorprendere da un’interpretazione rivoluzionaria del celebre calendario.

La multinazionale italiana si affida al fotografo norvegese Sølve Sundsbø, artista conosciuto per aver unito i confini tra moda, tecnologia e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In questa notizia si parla di: Fotografo Pirelli Scelto Calendario

Calendario Pirelli 2026, il norvegese Sundsbo sarà il prossimo fotografo - Il calendario Pirelli 2026 si preannuncia come un capolavoro di innovazione e sensibilità artistica, affidato al talento del rinomato fotografo norvegese Solve Sundsbo.

Pirelli ha scelto il fotografo norvegese Sølve Sundsbø per l’edizione del calendario 2026 - L'artista è conosciuto per aver unito i confini tra moda, tecnologia e immaginazione e che ha appunto ispirati il nuovo The Cal alla natura esplorata attraverso lenti cariche di poesia, sensualità e m ... Riporta ilgiornale.it

Calendario Pirelli 2026, il norvegese Sundsbo sarà il prossimo fotografo - La natura sarà uno degli elementi centrali del prossimo The Cal, che è attualmente in fase di realizzazione a Londra e sarà presentato a Praga a novembre ... Scrive msn.com

Solve Sundsbo scelto per scattare il Calendario Pirelli 2026 - Il fotografo norvegese S›lve Sundsb› è stato scelto per scattare il Calendario Pirelli 2026. La natura sarà uno degli elementi centrali del prossimo The Cal che è attualmente in fase di realizzazione ... Si legge su ansa.it

Calendario Pirelli festeggia 50 anni con un inedito Helmut Newton