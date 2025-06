Pippo Inzaghi-Palermo il matrimonio si farà | con lui in rosanero anche Vignato

Il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Palermo è ormai cosa fatta, con l’accordo stretto tra il tecnico e il club rosanero. Vignato si unisce alla squadra in questa nuova avventura, rafforzando un progetto ambizioso. La firma di Inzaghi come nuovo allenatore si avvicina, segnando un capitolo entusiasmante per il Palermo che punta a tornare ai vertici del calcio italiano. Ora, non resta che attendere l’annuncio ufficiale.

Il matrimonio tra Filippo Inzaghi e il Palermo si farà. Su questo non ci sono dubbi, ripensamenti o sorprese: l'accordo tra il club di viale del Fante e Superpippo di fatto c'è già, serve soltanto che l'allenatore formalizzi concretamente la separazione dal Pisa. Il tecnico è rientrato nella.

